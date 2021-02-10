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В Одесской области украли ящик с деньгами благотворительного фонда

Фото из открытых источников

Сколько денег удалось украсть пока неизвестно

На Одесчине неизвестный похитил бокс с деньгами из помещения благотворительного фонда. Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на правоохранительные органы.

Как отмечается, инцидент произошел вечером 9 февраля в городе Черноморск.

При этом добавляется, что неизвестный забежал в помещение благотворительного фонда, похитил бокс с деньгами и скрылся с места происшествия.

Кроме этого, полицейские разыскали предполагаемого подозреваемого и его машину, в результате чего задержали сразу двух мужчин, которые могут быть причастными к краже.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства преступления, сумма, которая была в боксе, уточняется.

Пока полицейские не предоставляют никакой информации.

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