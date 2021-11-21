В Одесской области начальника полиции арестовали за взятку в день назначения на должность

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Он получил 4 тысячи долларов США за закрытие уголовного дела

В Одессе начальника отдела № 1 Одесского районного управления полиции № 2 задержали вчера по подозрению в получении неправомерной выгоды. Об этом пишет "Думская" со ссылкой на источник в прокуратуре.

Чиновник был задержан в день, когда его утвердили в должности. До этого почти месяц он был временным исполняющим обязанности.

Сообщается, что задержанный ранее требовал и получил 4 тыс. долларов за закрытие уголовного производства, начатого по факту подделки документов. Его задержали на 23 - м километре дороги Одесса-Южное сотрудники Госбюро расследований и Службы безопасности Украины. В административном здании отдела полиции прошли обыски.

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