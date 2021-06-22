В Одесской области на морском побережье обвалился грунт: Под ним могут быть люди

Фото из открытых источников

Возле оползня были найдены вещи отдыхающих

В селе Лебедевка Белгород-Днестровского района Одесской области произошел обвал грунта на берегу моря. Есть подозрение, что под землей оказались люди. Об этом говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

В частности, по информации ГСЧС, информация о происшествии поступила в 14:30 вторника. На месте оползня найдены вещи отдыхающих.

Спасатели, которые прибыли на место оползня, установили, что произошел обвал грунта высотой 15 метров на площади около 150 квадратных метров.

Ведутся поисковые работы. К ним привлечены спасатели, военнослужащие и местные жители - всего около 40 человек. Расчищать землю помогают 7 единиц техники.

По информации издания "Думская" несчастный случай произошел возле базы отдыха "Жемчужина".

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Ранее сообщалось, что на северо-западе Италии в результате оползня около двух сотен гробов с человеческими останками оказались в море.