В Одесской области мошенницы обворовывали пенсионеров под предлогом обмена старых денег

Фото Нацполиция

Они подменяли конверты с деньгами на конверты с бумажками

На Одесчине женщины подвохом обманывали пенсионерок и выманивали у них деньги. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, женщины 47 и 33 лет ездили по селам и городам области и искали своих потенциальных жертв. Ими становились люди пожилого возраста. Пенсионерам они представлялись работницами социальной службы и обещали оказать материальную помощь. Для этого просили у пострадавших паспорта.

При этом добавляется, когда правонарушительницы попадали в дом к пенсионерам, то заводили разговор о деньгах, убеждая, что старые купюры стоит отнести в банк.

"Только хозяйки показывали свои сбережения, "соцработницы" помогали "разобраться", какие именно купюры надо будет отнести в банк для обмена, складывали их в конверт, а потом незаметно подменяли его на принесенный с собой с обычными бумажками", - говорится в сообщении.

Последней жертвой 47-летней женщины стала 80-летняя пенсионерка из города Южный, которую она обокрала более чем на 50 тысяч гривен. Противоправные действия правонарушительницы следователи квалифицировали по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

На крючок к 33-летней женщине попала 93-летняя жительница Белгород-Днестровского, у которой она выманила 17 тысяч гривен. Действия этой правонарушительницы квалифицированы по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас женщин задержали, у них обнаружили часть украденных денег. Их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории области.

Фото Нацполиция

Фото Нацполиция

Ранее сообщалось, что на Черниговщине у пенсионерки "целительницы" выманили почти 1 млн гривен. Они обещали вылечить ее семью от недуга.