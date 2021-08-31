home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

В Одесской области ликвидировали пожар на свалке, подозревают поджог

На прошлой неделе на этой свалке тушили подобный пожар

В Белгород-Днестровском районе спасатели боролись с пожаром на свалку производственного кооператива. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области

"Сегодня, в 10 часов 55 минут, в Службу спасения поступило сообщение, что за пределами села Абрикосовое, Шабской территориальной громады, горит свалка производственного кооператива "Экология", - говорится в сообщении.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, установили, что произошло возгорание мусора и сухой растительности. Потушить пожар удалось в 13:15 на площади 300 кв. м.

Новости по теме: В Украине объявлена пожарная опасность: Какие области под угрозой

Известно, что к ликвидации привлекли пожарно-спасательное отделение 16-й Государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду “Шабо”.

Кроме этого, в ГСЧС отметили, что неделю назад, 23 августа, на этой же свалке был ликвидирован подобный пожар на площади 200 кв. м. Вероятными причинами обоих возгораний считают занесение источника зажигания извне.

Напомним, накануне стало известно, что в Луганской области, вблизи села Пурдовка, вспыхнул лесной пожар

 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Где согреться осенью: Топ пляжей Европы, куда можно поехать почти в любое время года На краю пропасти: Топ самых опасных и живописных дорог мира, куда путешествовать отважится не каждый "Белые ведьмы", затопленные церкви и памятники трипольской эпохи: Что ждет туристов во Ржищеве Космос, искусство и динозавры: Самые интересные музеи мира, которые можно посетить онлайн

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект