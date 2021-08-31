В Одесской области ликвидировали пожар на свалке, подозревают поджог

На прошлой неделе на этой свалке тушили подобный пожар

В Белгород-Днестровском районе спасатели боролись с пожаром на свалку производственного кооператива. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

"Сегодня, в 10 часов 55 минут, в Службу спасения поступило сообщение, что за пределами села Абрикосовое, Шабской территориальной громады, горит свалка производственного кооператива "Экология", - говорится в сообщении.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, установили, что произошло возгорание мусора и сухой растительности. Потушить пожар удалось в 13:15 на площади 300 кв. м.

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Известно, что к ликвидации привлекли пожарно-спасательное отделение 16-й Государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду “Шабо”.

Кроме этого, в ГСЧС отметили, что неделю назад, 23 августа, на этой же свалке был ликвидирован подобный пожар на площади 200 кв. м. Вероятными причинами обоих возгораний считают занесение источника зажигания извне.

Напомним, накануне стало известно, что в Луганской области, вблизи села Пурдовка, вспыхнул лесной пожар.