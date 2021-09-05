В Одесской области ДТП закончилось стрельбой: Есть раненый

Пьяный водитель BMW X5 несколько раз выстрелил в оппонента и нанес ему непроникающее ранение

В Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, конфликт после которого перерос в стрельбу. Об этом сообщает "Думская" .

Согласно сообщению, вчера, 4 сентября, в Великомихайловском районе столкнулись два автомобиля. Водитель BMW X5 в состоянии алкогольного опьянения пошел на обгон с превышением скорости, в результате чего врезался в Nissan. Автомобили получили незначительные повреждения.

Однако, после инцидента между участниками возник конфликт, переросший в стрельбу. Водитель BMW достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в владельца Nissan. Он получил ранение в живот и нуждался в госпитализации.

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Напомним, ранее в Дарницком районе Киева злоумышленники обстреляли автомобиль "Фольксваген" и скрылись. Их задержала уже в Кременчуге.