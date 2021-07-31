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В Одесской области автомобилист наехал на велосипед, два человека погибли

Смертельное ДТП с участием авто и велосипеда Национальная полиция Одесской области

Сейчас продолжается досудебное следствие

В Белгород-Днестровском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и велосипеда, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня ночью на дороге между селами Пшеничное и Благодатное.   

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Известно, что 22-летний водитель Mitsubishi Galant наехал на велосипед, направлявшийся ему навстречу. Водитель и пассажир двухколесника в возрасте 27-х и 19-ти лет погибли на месте от полученных травм.

Как отмечается, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса, продолжается досудебное следствие.

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Напомним, недавно во Львовском районе на автодороге Львов – Ивано-Франковск случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе маленькая девочка. 

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