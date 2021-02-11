В Одесской области 16-летний подросток распял кота на кресте

Задержание 16-летнего живодера в Одесской области Нацполиция Одесской области

Живодеру грозит штраф или заключение до 3 лет

В одном из населенных пунктов Куяльницкого ОТГ Подольского района правоохранители задержали 16-летнего парня, который прибил кота гвоздями к самодельному кресту. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Местная жительница позвонила на спецлинию "102" и сообщила, что посреди улицы стоит самодельный деревянный крест, на котором гвоздями прибито тело мертвого кота", - говорится в сообщении.

Проведя неотложные следственные действия, правоохранители выяснили, что преступление совершил 16-летний житель поселка Гонорат, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей.

"В прошлом году подросток уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных действий. Впереди допросы свидетелей, назначение экспертиз, после чего будет решаться вопрос об объявлении ему подозрения", - сказал врио начальника Подольского районного управления полиции Александр Ноздратенко.

По словам начальника управления, живодеру грозит штраф от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

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