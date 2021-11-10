В Одессе загорелось общежитие: Эвакуированы 37 человек, есть пострадавшие
К ликвидации огня были привлечены 14 единиц техники и 48 спасателей
В Одессе вспыхнуло общежитие Государственного университета интеллектуальных технологий и связи. В результате пожара пострадали несколько человек. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.
"Сегодня, в 15 часов 34 минуты, в Службу Спасения поступило сообщение о том, что в городе Одесса, по улице Новосельского, 74/76 возник пожар в жилой комнате на 7-м этаже 9-ти этажного общежития, принадлежащего Государственному университету интеллектуальных технологий и связи", - говорится в сообщении.
При этом, во время ликвидации огня спасатели эвакуировали 37 человек, одного из них по автолестнице.
"Сложной задачей была эвакуация беременной женщины, которая побоялась спуститься с 9 этажа по автолестнице. Спасатели помогли ей добраться до безопасного места по лестничной клетке", - подчеркнули в ГСЧС.
Как известно, пожар ликвидировали в 16:15 на общей площади 30 м. кв.
Кроме этого, ГСЧС привлекла к обузданию огня 14 единиц техники и 48 спасателей.
Напомним, что ранее в иконописной мастерской на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар, в результате пострадали люди. Спасателям в течение часа удалось потушить огонь.
А к тушению огня были привлечены 55 человек и 13 ед. техники ГСЧС.