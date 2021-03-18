В Одессе задержали "вора в законе" Мамуку Хонского

Мамука Хонский ГУ НП в Одесской области

Сейчас решается вопрос о его принудительном выдворении за пределы государства с запретом въезда

В Одессе полицейские задержали мужчину по прозвищу Мамука Хонский, который имеет статус вора в законе, и, который незаконно попал на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Одесской полиции.

Как отмечается, Мамука Хонский незаконно попал в Украину и временно поселился в Одессе.

Статус "вора в законе" 44-летний уроженец Грузии и гражданин Российской Федерации получил в 2005 году, отбывая наказание в тюрьме. Он неоднократно был осужден за совершение тяжких преступлений. Всего провел в местах лишения свободы РФ более 20 лет. Последний раз уволился в октябре 2020 года.

Сейчас мужчина находится в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его принудительном выдворении за пределы государства с запретом въезда.

По информации правоохранителей, "вор в законе" планировал реализацию преступлений и повышение своего влияния на территорию области.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект №2513 о "ворах в законе", которым предусматривается уголовная ответственность за организацию, содействие в проведении или участие в преступном собрании.