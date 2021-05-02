В Одессе задержали мужчину в одежде с коммунистической символикой

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Правонарушителя направили в отдел полиции давать объяснения по этому поводу

В Одессе задержали мужчину, который находился на улице в одежде с коммунистической символикой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как отмечается, одессита остановили на улице Калантаевской сегодня, 2 мая. Его направили в отдел полиции давать объяснения по этому поводу.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

К слову, в ведомстве напомнили, что в Украине запрещено использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, а также георгиевских (гвардейских) ленточек.

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Напомним, в сентябре 2020 года во Львове задержали и сообщили о подозрении 21-летнему мужчине, гулявший в центре города в футболке с изображением коммунистического символа "СССР".

24 марта этого года Галицкий районный суд Львова вынес приговор за использование коммунистической символики, назначив юноше один год ограничения свободы условно, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком.