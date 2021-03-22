В Одессе задержали криминального авторитета из Закавказья

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Ему грозит семилетнее заключение

В Одессе удалось задержать криминального авторитета из Закавказья, которого подозревают в совершении преступлений на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, 32-летний иностранец на территории Украины представлял интересы вора в законе из Российской Федерации. Он был его доверенным лицом.

При этом добавляется, что мужчина с сентября 2020-го года находился в розыске за квартирную кражу и похищение наградного оружия у работника полиции (ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 262 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранителям сообщили о его месте укрывательства, где, собственно, и удалось отыскать орудия, указывающие на его причастность к ряду преступлений.

Сейчас иностранца взяли под стражу. Согласно действующему законодательству Украины, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Напомним, что в Одессе задержали вора в законе Мамуку Хонского. Он незаконно попал на территорию Украины.