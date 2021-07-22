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В Одессе за день выпало 80% месячной нормы осадков: Последствия непогоды

Последствия ливня в Одессе ГУ ГСЧС в Одесской области

По состоянию на 15:00 подразделения ГСЧС совершили 40 выездов, эвакуировали и спасли более 30 человек

С начала сильного ливня в Одессе за день выпало 80% месячной нормы осадков. В результате подтоплены дома в нескольких районах города. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по состоянию на 15:00 подразделения ГСЧС совершили 40 выездов, эвакуировали и спасли более 30 человек.

Сейчас ситуация остается сложной на участке в районе Пересыпь.

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На улицах Атамана Головатого и Черноморского Казачества уровень воды достигает от 40 до 90 см.

Отмечается, что в Одесской области в селе Нерубайское вода из местного пруда вышла из берегов.

В результате подтопило 10 частных домов.

В результате непогоды обесточены 23 населенных пункта. Среди них: Любашевский - 4, Ширяевский - 1, Беляевский - 11, Белгород-Днестровский район - 7.

Подчеркивается, что для восстановления энергоснабжения работают 49 бригад, 141 человек и 59 единиц техники.

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Напомним, ранее мы писали, что Одессу накрыло наводнение. В результате мощного ливня затопило центр города. В местном аэропорту не могли приземлиться самолеты.

 

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