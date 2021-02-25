В Одессе вспыхнул пожар в многоэтажке, есть жертвы

Пожар в многоэтажке в Одессе Facebook-страница ГСЧС

Вероятной причиной названо неосторожное обращение с огнем

Утром в четверг, 25 февраля, в одной из многоэтажек Одессы вспыхнул пожар, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ДСНС.

Согласно сообщению, около 05:50 к спасателям поступила информация о том, что в парадной 5-ти этажного жилого дома на проспекте Небесной Сотни, 19 чувствуется слабый запах дыма.

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Оказалось, что произошло возгорание в трехкомнатной квартире на втором этаже жилого дома. В 06:15 пожарные огонь локализовали, в 06:35 ликвидировали на площади 20 кв. метров.

Как отмечается, во время тушения пожара обнаружены тела двух погибших лиц 1964 г. р. и 1934 г. р. По словам спасателей, вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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Напомним, недавно в Днепре три человека погибли при пожаре в одноэтажном доме.