В Одессе водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП: Погиб человек

Также 21-летний парень получил травмы

В Одессе вечером на пешеходном переходе водитель сбил двух прохожих и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"В результате наезда на двух пешеходов автомобиля Opel погибла 15-летняя девушка и травмирован 21-летний парень. Его доставили в больницу с переломом ноги", – говорится в сообщении.

При этом, с целью задержания сбежавшего виновника происшествия, в действие введена специальная полицейская операция "Перехват".

Сейчас на месте аварии следственно-оперативная группа устанавливает полные обстоятельства ДТП. Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Также по состоянию на 20 часов 4 ноября сотрудники патрульной полиции обнаружили разыскиваемый автомобиль на улице Лунина. Розыск злоумышленника продолжается.

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Как сообщалось ранее, сотрудник батальона патрульной полиции города Белая Церковь в ночь на 28 октября устроил смертельное ДТП. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Так, правоохранитель превысил скорость и не справился с управлением. В результате машина врезалась в бетонный столб.