В Одессе во время тушения пожара в доме умер спасатель

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Мужчине внезапно стало плохо

В Одессе скончался пожарный, который тушил возгорание в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

"22 марта в 12:53 в Службу спасения 101 поступило сообщение, что на ул. Магистральная, 59 произошло возгорание частного дома. По прибытию к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено возгорание двухэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 13:52 спасателям удалось локализовать пожар. В частности, для операции привлекли 24 спасателя и 4 единицы спецтехники.

Однако, во время выполнения профессиональных обязанностей командир отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части обратился к медикам за помощью из-за ухудшения самочувствия. Врачам не удалось его спасти, в результате чего 48-летний мужчина скончался в карете скорой.

Сейчас устанавливается причина происшествия.

Напомним, что в Краматорске Донецкой области произошел пожар. Загорелся матрас в общежитии для переселенцев.