live
Новости » События Читати новину українською

В Одессе во время тушения пожара в доме умер спасатель

Фото из открытых источников

Мужчине внезапно стало плохо

В Одессе скончался пожарный, который тушил возгорание в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. 

"22 марта в 12:53 в Службу спасения 101 поступило сообщение, что на ул. Магистральная, 59 произошло возгорание частного дома. По прибытию к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено возгорание двухэтажного жилого дома", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, в 13:52 спасателям удалось локализовать пожар. В частности, для операции привлекли 24 спасателя и 4 единицы спецтехники. 

Однако, во время выполнения профессиональных обязанностей командир отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части обратился к медикам за помощью из-за ухудшения самочувствия. Врачам не удалось его спасти, в результате чего 48-летний мужчина скончался в карете скорой. 

Сейчас устанавливается причина происшествия. 

Новости по теме: Умер воспитанник ФК "Шахтер" Багдасаров: Ему было всего 27 лет

Напомним, что в Краматорске Донецкой области произошел пожар. Загорелся матрас в общежитии для переселенцев. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Вакцинация населения. Будет ли новый локдаун? | Брифинг заместителя министра Иващенко | 10.03.21
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21