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В Одессе во двор предпринимателя с квадрокоптера сбросили гранату

Квадракоптер, который должен был доставить гранату Нацполиция Одесской области

От взрыва, к счастью, никто не пострадал

В Одессе во двор мужчины неизвестные сбросили гранату, используя квадрокоптер. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. 

Как отмечается, инцидент произошел сегодня около 13:00 на улице Дачной. 

При этом добавляется, что во дворе были обнаружены обломки взрывного устройства и квадрокоптера. К счастью, от взрыва никто не пострадал. 

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. Обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации. 

По данным "Думской", граната разорвалась на придомовой территории одесского предпринимателя, владеющего сетью кинотеатров в городе. Предположительно, инцидент связан с его деятельностью. 

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Ранее сообщалось, что в Бердянске в квартире многоэтажки прогремел взрыв. В результате двое человек погибли на месте, еще один человек получил травмы. 

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