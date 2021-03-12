В Одессе во двор предпринимателя с квадрокоптера сбросили гранату
От взрыва, к счастью, никто не пострадал
В Одессе во двор мужчины неизвестные сбросили гранату, используя квадрокоптер. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Как отмечается, инцидент произошел сегодня около 13:00 на улице Дачной.
При этом добавляется, что во дворе были обнаружены обломки взрывного устройства и квадрокоптера. К счастью, от взрыва никто не пострадал.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. Обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации.
По данным "Думской", граната разорвалась на придомовой территории одесского предпринимателя, владеющего сетью кинотеатров в городе. Предположительно, инцидент связан с его деятельностью.
Ранее сообщалось, что в Бердянске в квартире многоэтажки прогремел взрыв. В результате двое человек погибли на месте, еще один человек получил травмы.