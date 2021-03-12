В Одессе во двор предпринимателя с квадрокоптера сбросили гранату

Квадракоптер, который должен был доставить гранату Нацполиция Одесской области

От взрыва, к счастью, никто не пострадал

В Одессе во двор мужчины неизвестные сбросили гранату, используя квадрокоптер. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел сегодня около 13:00 на улице Дачной.

При этом добавляется, что во дворе были обнаружены обломки взрывного устройства и квадрокоптера. К счастью, от взрыва никто не пострадал.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. Обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации.

По данным "Думской", граната разорвалась на придомовой территории одесского предпринимателя, владеющего сетью кинотеатров в городе. Предположительно, инцидент связан с его деятельностью.

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Ранее сообщалось, что в Бердянске в квартире многоэтажки прогремел взрыв. В результате двое человек погибли на месте, еще один человек получил травмы.