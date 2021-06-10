В Одессе трех пациентов с инвалидностью вывезли из психбольницы на кладбище

В медучреждении утверждают, что мужчины самостоятельно решили уйти

В Одессе трех пациентов областного медицинского центра психического здоровья вывезли из медучреждения и оставили на кладбище. Об этом сообщила в Facebook Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

"Во время мониторинга средств массовой информации, мною было обнаружено сообщение о трех оставленных пациентов Одесского областного медицинского центра психического здоровья. Мужчины с инвалидностью: у одного травма головы, у другого нет обеих ног, третий - передвигается ползком. Мужчины утверждали, что их вывезли из медучреждения на кладбище. Там их и нашли неравнодушные граждане", - отметила омбудсмен.

Известно, что сейчас их временно поместили в Одесский городской центр интеграции лиц без определенного места жительства. Руководитель заведения рассказал, что 4 июня около 16.30 к ним "скорой" доставили трех мужчин, один из которых подтвердил, что они действительно находились на лечении в Одесском областном медцентре психического здоровья.

Как отмечается, в психиатрическом учреждении подтвердили информацию, что найденные мужчины являются их пациентами, которых выписали накануне по собственному желанию и по письменному заявлению.

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В Одесском областном медицинском центре психического здоровья пояснили, что указанные лица находились в удовлетворительном психическом состоянии на момент осмотра, к ним не применяли принудительную госпитализацию.

Кроме этого, все трое не были признаны судом недееспособными, поэтому имели возможность самовольно покидать медцентр и возвращаться туда по желанию. Однако в медучреждении не смогли объяснить, как люди с инвалидностью преодолели расстояние в 7 км.

По факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса – "заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенное возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни".

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Напомним, ранее в г. Покров Днепропетровской области правоохранители задержали 33-летнего мужчину, который из мести убил 8-летнего мальчика.