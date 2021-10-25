В Одессе трамвай врезался в Smart: Пострадал водитель легковушки

Фото из открытых источников

Движение транспорта на данном маршруте временно приостановлено

В Одессе трамвай столкнулся с автомобилем, в результате пострадал водитель легковушки. Об этом сообщила пресс-служба Одесгорэлектротранса в Facebook.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 8:45 на седьмой станции Люстдорфской дороги. Впоследствии на место происшествия вызвали скорую помощь и правоохранителей.

При этом, из автомобиля достали пострадавшего водителя и направили его в больницу. Пока неизвестно о степени его травм.

Кроме этого, трамвай, столкнувшийся с легковушкой, курсировал по третьему маршруту. Как следствие, временно остановилось движение транспорта на этом и 27 маршруте трамвая.

"Легковушка не дала преимущество в движении вагона. То есть она пыталась проскочить, однако это не удалось и произошла авария", - сообщили в полиции.

А на фото с места происшествия изображено, что у автомобиля сильно повредилась передняя часть и деформировался корпус.

Telegram Одесса как она есть

Напомним, что ранее на трассе Киев-Одесса произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.

Так, вблизи поселка Любашевка произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. В результате аварии движение транспорта было ограничено.