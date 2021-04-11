В Одессе трамвай сошел с рельсов и спровоцировал ДТП

Патрульная полиция Одесской области

В результате аварии травмировался один человек

В центре Одессы трамвай столкнулся с рельсов и столкнулся с легковым автомобилем, который двигался по дороге. Об этом сообщает сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс".

Как отмечается, вагон маршрута №13, который двигался в направлении 3-й станции Люстдорфской дороги, съехал первым тележкой с рельсов и "зацепил" автомобиль Toyota.



При этом добавляется, что в результате столкновения трамвай развернуло в сторону таким образом, что он перегородил движение транспорта.

Стало известно, что причиной ДТП стало превышение скорости водителем трамвая. В отношении него будет проведено служебное расследование.

По данным правоохранителей, в ходе аварии один человек пострадал - пассажирку Toyota госпитализировали.

Патрульная полиция Одесской области

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