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В Одессе школьнику во время урока оторвало палец

Фото из открытых источников

Пострадавшего доставили в больницу

В одной из школ Одессы во время урока в руках у ученика взорвалась петарда, в результате чего парень остался без пальца. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области

"Предварительно установлено, что во время урока в руках у 13-летнего подростка взорвалась петарда, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца", - говорится в сообщении.

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Известно, что пострадавшего в карете скорой помощи доставили в больницу. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации.

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Напомним, недавно в Харькове подросток остался без пальцев из-за взрыва портативного зарядного устройства.

 

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