В Одессе школьник на уроке забрызгал учительнице глаза баллончиком. Видео

Фото из открытых источников

Женщину пришлось госпитализировать

В одесской школе №22 восьмиклассник во время урока разбрызгал баллончик в учительницу математики. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Как отмечается, на видео видно, как женщина подходит к ученику, говорит с ним, а также снимает на камеру. После этого, парень достал из рюкзака перцовый баллончик и распылил его в лицо учительницы.

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Известно, что пострадавшую госпитализировали с ожогом роговицы. Впоследствии появилась информация, что инцидент произошел, потому что учительница вспомнила о маме ученика, которая недавно умерла.

Сообщается, что учительница пригрозила ученику тем, что позвонит его матери и все расскажет, как он срывает уроки. Педагог вроде бы не знала смерть матери ученика.

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