В Одессе разоблачили врачей, которые требовали взятки за бесплатные операции на сердце

СБУ

За свои услуги они брали от одной до четырех сотен тысяч долларов

В центре кардиохирургии при Одесской областной больнице разоблачили медиков во время получения 11 тысяч долларов от пациента, которому необходимо было провести бесплатную операцию на аорте. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Как отмечается, противоправную деятельность организовал заведующий отделением медучреждения.

"В частности, по законодательству Украины приобретение протезов, клапанов шунтов осуществляется за бюджетные средства. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновник получал неправомерную выгоду наличными и лично распределял ее среди врачей, задействованных в схеме", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что размер своеобразной оплаты зависел от сложности и состояния больных и составлял от 86 до 400 тыс. грн.

Следовательно, в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 задержанному сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

СБУ

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