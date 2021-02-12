В Одессе протестуют моряки: Перекрыта трасса

Фото 7 канал

Они выступают против коррупции в сфере подготовки и дипломирования

Десятки моряков перекрыли трассу Одесса-Киев, протестуя против коррупционных схем, которые мешают им работать. Об этом сообщает 7 канал.

Как отмечается, люди вышли на акции возле Одесского КПП "Дачное". Там моряки ходят по пешеходному переходу с плакатами, требуя отставки министра инфраструктуры Украины и начальника морской администрации.

При этом добавляется, что протестующие отстаивают право получать повторное подтверждение действительности дипломов без сдачи экзаменов в государственных квалификационных комиссиях.

Кроме этого, они таким образом пытаются привлечь внимание власти к коррупционным схемам. Поскольку, по словам самих митингующих, чтобы получить соответствующие документы и отправиться в рейс, стоит дать руководству взятку в размере 3-10 тысяч долларов.

Также митинги планируются и в других городах Украины.

Фото 7 канал

Напомним, что это не первая акция протеста украинских моряков. Ранее они перекрывали дороги в Одессе, Мариуполе, Херсоне, Измаиле и Киеве, однако власть их требований не выполнила.