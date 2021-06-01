В Одессе пропал офицер Госпогранслужбы
Мужчина вышел из дома, но в расположение отряда не прибыл
В Одессе исчез первый заместитель командира - начальник штаба Одесского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Алексей Чертков. Об этом в комментарии УП сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко.
По его словам, капитан 1 ранга утром 1 июня вышел из дома, но в расположение отряда не прибыл. Сейчас его местонахождение не установлено. О происшествии уведомлены правоохранительные органы.
При этом Демченко добавил, что пограничники также ведут поиски собственными силами.
Заметим, это не первая в последнее время чрезвычайная ситуация, связанная с украинскими пограничниками и военными.
Как сообщалось, 24 мая в расположении Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы нашли застреленным офицера-пограничника.
28 мая в отделе пограничной службы в пгт Тарутино Одесской области нашли застреленным военного-контрактника.