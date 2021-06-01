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В Одессе пропал офицер Госпогранслужбы

Алексей Чертков Думская

Мужчина вышел из дома, но в расположение отряда не прибыл

В Одессе исчез первый заместитель командира - начальник штаба Одесского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Алексей Чертков. Об этом в комментарии УП сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко.

По его словам, капитан 1 ранга утром 1 июня вышел из дома, но в расположение отряда не прибыл. Сейчас его местонахождение не установлено. О происшествии уведомлены правоохранительные органы.

При этом Демченко добавил, что пограничники также ведут поиски собственными силами.

Заметим, это не первая в последнее время чрезвычайная ситуация, связанная с украинскими пограничниками и военными.

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Как сообщалось, 24 мая в расположении Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы нашли застреленным офицера-пограничника.

28 мая в отделе пограничной службы в пгт Тарутино Одесской области нашли застреленным военного-контрактника.

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