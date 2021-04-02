В Одессе произошел взрыв в многоквартирном доме, есть пострадавшие

ГСЧС

Три человека были госпитализированы

В Одессе в одном из домов многоквартирного дома произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, инцидент произошел сегодня по переулку Хуторской, 6/3 в квартире на втором этаже. В доме частично разрушены перекрытия между вторым и третьим этажами и лестничный марш.

При этом добавляется, что в результате взрыва пять человек пострадали, трое из них госпитализированы в больницу. Спасатели эвакуировали 15 человек.

Для ликвидации аварии были привлечены 65 человек и 11 единиц техники.

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Напомним, недавно в Одессе во двор предпринимателя неизвестные сбросили гранату, используя квадрокоптер.