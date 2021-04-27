В Одессе произошел взрыв газа, два человека пострадали

ГУ ГСЧС в Одесской области

В результате аварии дом частично разрушился

В Одессе в одном из домов раздался мощный взрыв газа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

Как отмечается, инцидент произошел 26 апреля около 22:24 на улице Серова, 38. Там в результате взрыва газовоздушной смеси разрушилися капитальные конструкции одноэтажного дома на 2 квартиры.

При этом добавляется, что два человека удалось спасти. Пострадавший мужчина отказался от госпитализации, а 87-летняя женщина была госпитализирована в медицинское учреждение. Их состояние здоровья удовлетворительное.

Следовательно, для ликвидации аварии было привлечено 4 единицы техники и 18 человек личного состава.

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Напомним, ранее в Житомире местный житель пытался скрыться от правоохранителей, во время преследования он врезался в припаркованный автомобиль, а позже получил травмы в результате взрыва гранаты, которую держал в руках и хотел бросить в полицейских.