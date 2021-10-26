В Одессе продавец овощного магазина разбил голову прохожему молотком

Инцидент произошел из-за замечаний пострадавшего о ящиках на тротуаре

В Одессе продавец овощного магазина ударил прохожего молотком по голове за замечание о ящиках на тротуаре. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, инцидент случился вчера днем на улице Александра Невского, когда 56-летний одессит сделал замечание продавцу о заграждение прохода на тротуаре ящиками.

"Правонарушитель молотком ударил по голове прохожего, когда тот начал с ним ссору из-за ящиков, размещенных в пешеходной зоне. У пострадавшего медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму", - сообщили в полиции.

Так, нападавший-53-летний выходец из Закавказья был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

В то же время, за умышленное причинение тяжких телесных повреждений иностранцу объявили подозрение по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Таким образом, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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А потом начал еще агрессивнее себя вести и бросаться с "кулаками" на медицинского работника, но фельдшера от удара защитил водитель скорой.