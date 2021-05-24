В Одессе пограничник застрелился в служебном кабинете, - СМИ

На месте происшествия сейчас работают комиссия и следователь

В Одессе в служебном кабинете застрелился из табельного оружия офицер-пограничник. Об этом сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на источники в полиции.

Как отмечается, самоубийство произошло сегодня утром в расположении Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы, что на улице Инглези.

По словам собеседника издания, в служебном кабинете из табельного оружия застрелился дежурный офицер 1980 года рождения.

Записки он не оставил. По предварительным данным, причиной суицида стали семейные проблемы.