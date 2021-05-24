live
Новости » События Читати новину українською

В Одессе пограничник застрелился в служебном кабинете, - СМИ

Фото: 5 канал

На месте происшествия сейчас работают комиссия и следователь

В Одессе в служебном кабинете застрелился из табельного оружия офицер-пограничник. Об этом сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на источники в полиции.

Как отмечается, самоубийство произошло сегодня утром в расположении Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы, что на улице Инглези.

По словам собеседника издания, в служебном кабинете из табельного оружия застрелился дежурный офицер 1980 года рождения.  

Записки он не оставил. По предварительным данным, причиной суицида стали семейные проблемы.

Воинское звание погибшего — майор. Источник отмечает, что он не относился к летному составу и отвечал за тыловое обеспечение.  

Новости по теме: В Черниговской области в учебном центре "Десна" застрелился контрактник

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области совершил самоубийство 24-летний военнослужащий, который нес службу в пограничном отряде.

Также не так давно в Волынской области во время патрулирования госграницы с Беларусью 20-летний военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Завтра Зеленский даст большую пресс-конференцию: Где и когда она состоится В ОП анонсировали конкурс на нового главу "Нафтогаза" Нардепам запретили приходить в офис президента без предупреждения, - СМИ В Киеве начались акции протеста шахтеров: Что требуют люди

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Фашизм и антифашизм в современном мире.
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника