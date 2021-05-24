В Одессе пограничник застрелился в служебном кабинете, - СМИ
На месте происшествия сейчас работают комиссия и следователь
В Одессе в служебном кабинете застрелился из табельного оружия офицер-пограничник. Об этом сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на источники в полиции.
Как отмечается, самоубийство произошло сегодня утром в расположении Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы, что на улице Инглези.
По словам собеседника издания, в служебном кабинете из табельного оружия застрелился дежурный офицер 1980 года рождения.
Воинское звание погибшего — майор. Источник отмечает, что он не относился к летному составу и отвечал за тыловое обеспечение.
Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области совершил самоубийство 24-летний военнослужащий, который нес службу в пограничном отряде.
Также не так давно в Волынской области во время патрулирования госграницы с Беларусью 20-летний военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата.