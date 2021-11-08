В Одессе в результате наезда трамвая погиб чемпион Украины по боксу

Одесская областная федерация бокса

По предварительным данным, мужчина пересекал трамвайные пути в неположенном месте

В Одессе мастер спорта по боксу Иван Соловьев попал под трамвай и умер. Об этом на странице в Facebook сообщила Одесская областная федерация бокса.

"Произошла большая трагедия для одесского бокса – мастер спорта Иван Соловьев погиб под колесами трамвая... От президента Федерации бокса Одесской области Халид Мусаев и всего коллектива федерации выражаем семье и всем близким соболезнования...",- говорится в публикации.

Организация просит всех, кто знал Соловьева, оказать его родным материальную помощь.

Трагедия произошла накануне, 7 ноября.

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В региональном главке Нацполиции сообщили, что по факту ДТП, которое произошло в районе улицы Бреуса, открыто производство по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.

В полиции утверждают, что мужчина пересекал трамвайные пути в неположенном месте. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Для извлечения тела из-под вагона привлекался спецкран.

Как известно, Иван Соловьев, 1994 г. р., боксом занимался с 10 лет. Мастер спорта. Провел сотни боев, во многих одержал победу. Финалист Кубка Украины 2015 года, чемпион Украины (до 22-х лет) в весовой категории до 56 кг (2013 год).

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Как сообщалось ранее, в Брюсселе погибла 28-летняя гражданка Украины, студентка Королевской консерватории города Льеж Элла Петниченко. Вечером 2 ноября молодую девушку сбил трамвай.