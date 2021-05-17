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В Одессе пенсионер случайно "заминировал" банк: Людей эвакуировали

Фото из открытых источников

Он просто забыл в учреждении свою коробку

В Одессе 79-летний пенсионер "заминировал" банк, забыв в нем свою коробку. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области. 

Как отмечается, в финансовом учреждении на первом этаже торгового центра обнаружили подозрительную коробку. Об этом правоохранителям сообщил работник охранного сервиса. 

При этом добавляется, что по приезду полицейские срочно провели эвакуацию персонала и посетителей и осмотрели подозрительный предмет. 

Как оказалось, коробка оказалась вовсе не взрывчаткой, а забыл ее 79-летний посетитель банка. 

Стало известно, что внутри ничего опасного не содержалось. Работу учреждения возобновили. 

Ранее сообщалось, что в Запорожье правоохранители задержали парня в форме полицейского. Он решил самостоятельно начать патрулирование города для наведения порядка. 

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