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В Одессе облили зеленкой памятную доску погибшему активисту Иванову

Facebook-страница общественного деятеля

Активист погиб во время массовых беспорядков 2 мая 2014 года

В центре Одессы злоумышленники облили зеленкой памятную доску активисту Игорю Иванову, который погиб во время массовых беспорядков 2 мая 2014 года. Об этом сообщает общественный деятель Демьян Ганул на своей странице в Facebook.

"Злоумышленники облили зеленкой памятную доску десятнику" Правого сектора " Игорю Иванову. Благодаря Иванову, мы с вами живем в мирной Одессе. Игорь даже после смерти не дает покоя местным коллаборантам, которые откровенно ждут РФ", - написал он.

Также общественный деятель призвал Главное управление Нацполиции в Одесской области отреагировать на то, что произошло, а Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета предоставить видео с камер наружного наблюдения акта вандализма.

Как известно, сейчас мемориальную доску отмыли.

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Напомним, ранее в Днепропетровской области в городе Каменское водители службы такси облили мужчину зеленкой. Терпение у водителей лопнуло на шестом вызове, от которого мужчина отказался.

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