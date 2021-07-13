В Одессе на пляже "Аркадия" люди отдыхали вместе с утопленником
Труп лежал на берегу с 08:30 утра до полудня
В Одессе на пляже Аркадия люди купались вместе с утопленником. Его тело вытащили на берег, однако люди продолжали и дальше отдыхать. Мужчина так пролежал 4 часа. Об этом сообщает телеграмм "7 канала".
Отмечается, что происшествие случилось 12 июля. Труп лежал на пляже с 08:30 утра. Забрали его аж пополудни.
Отмечается, что отдыхающих совсем не смущало тело утопленного мужчины. Они загорали и купались. Рядом играли дети.
Позже стало известно, что мужчине было 83 года.
Сейчас, что именно стало причиной его гибели - не известно.
Предполагается, что это могут быть либо проблемы со здоровьем, либо неосторожное обращение в воде, либо даже самоубийство.
Детали устанавливает полиция.
Напомним, ранее в Вышгородском районе, в Киевском водохранилище утонули три человека, из которых двое-дети. Одного ребенка спасли местные, но он умер в карете скорой.