В Одессе на пляже "Аркадия" люди отдыхали вместе с утопленником

В Одессе люди отдыхали вместе с трупом Фото 7 канал

Труп лежал на берегу с 08:30 утра до полудня

В Одессе на пляже Аркадия люди купались вместе с утопленником. Его тело вытащили на берег, однако люди продолжали и дальше отдыхать. Мужчина так пролежал 4 часа. Об этом сообщает телеграмм "7 канала".

Отмечается, что происшествие случилось 12 июля. Труп лежал на пляже с 08:30 утра. Забрали его аж пополудни.

Отмечается, что отдыхающих совсем не смущало тело утопленного мужчины. Они загорали и купались. Рядом играли дети.

Позже стало известно, что мужчине было 83 года.

Сейчас, что именно стало причиной его гибели - не известно.

Предполагается, что это могут быть либо проблемы со здоровьем, либо неосторожное обращение в воде, либо даже самоубийство.

Детали устанавливает полиция.

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