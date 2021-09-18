В Одессе мужчина нанес ножевые ранения двум прохожим: Пострадавшие госпитализированы

В Одессе во время драки ножом ранили двух человек

Потерпевшие вступились за работницу магазина, которую ругал злоумышленник

В Одессе на проспекте Добровольского произошла драка в результате которой с ножевыми ранениями госпитализированы два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что потерпевшие вступились за работницу магазина, которую ругал злоумышленник. В ответ на замечание мужчина ударил прохожих ножом.

В результате 32-летнего одессита доставили в больницу с травмой локтя, а его 53-летнего товарища госпитализировали с ранением грудины.

Сейчас оба находятся под наблюдением врачей.

Подчеркивается, что злоумышленник сразу лишился ножа и даже успел изменить прическу и побрить бороду, чтобы ввести в заблуждение правоохранителей.

Однако сотрудники полиции быстро установили его место нахождения и задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Предполагаемое орудие преступления нашли, оно направлено на экспертизу.

Отмечается, что действия мужчины квалифицировали по двум статьям: ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По статье 121 УК ему уже сообщили о подозрении.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести травмы, полученной младшим потерпевшим.

Следствие продолжается.

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