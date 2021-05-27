live
Новости » События Читати новину українською

В Одессе мужчина набросился на женщину за то, что ее собака понюхала коляску

Фото из открытых источников

Разъяренный мужчина набросился на хозяйку животного с кулаками и повалил ее на землю

В Одессе женщина во время прогулки с собакой стала жертвой нападения. В какой-то момент ее домашний питомец подошел к детской коляске и понюхал ее, реакция отца стала неожиданной для всех. Видео инцидента опубликовано в YouTube.

На кадрах видно, как женщина, слегка в нетрезвом состоянии, пытается объяснить группе людей, что ее пес просто понюхал ребенка и кидаться на малыша не собирался. Но мужчина набросился на хозяйку животного с кулаками. В результате удара она упала на землю.

В свою очередь, пользователи соцсетей раскритиковали действия мужчины:

  • "Приматы, защищавшие детеныша, оказались агрессивными";
  • "Собака подбежала знакомиться, а тут такая толкотня возникла";
  • "Я думаю, все можно было решить и без рук";
  • "Даже когда женщина перестает быть женщиной, мужчина должен оставаться мужчиной".

Предупреждение: Видео 18+. Содержит кадры насилия

Новости по теме: В Винницкой области между двумя компаниями возникла драка из-за авто, пострадали 6 человек

Напомним, ранее в Виннице неадекватный мужчина, находясь в состоянии опьянения, устроил резню на улице. Он нанес непроникающие раны лица и руки двум жителям. Злоумышленника сразу задержала полиция.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Горсовет Харькова хочет вернуть русскому языку статус регионального Сотрудники Ким Кардашьян подали на нее в суд В Украине вступил в силу закон о е-судопроизводстве В Харькове суд отменил региональный статус русского языка

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Противостояние США и России: Мы станем свидетелями новой разрядки?
Отчет Шмыгаля в Верховной Раде, 21.05.21
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?