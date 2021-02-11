В Одессе мужчина годами насиловал свою жену и дочерей

Изнасилование Фото из открытых источников

Одна из девушек хотела покончить с собой

В Одессе мужчина насиловал свою жену и двух дочерей в течение длительного времени. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, он начал принуждать девушек к действиям сексуального характера, когда им было по 13 и 16 лет.

При этом добавляется, что сначала он уверял детей в том, что такое поведение является нормой. А когда те начали сопротивляться, применял к ним физическую силу и запугивал.

"Со слов девушек, они не решались рассказать о преступных действиях отца матери, потому что очень его боялись (одна из них находилась в таком страхе, что даже задумывалась о самоубийстве). Кроме того, женщина и сама была жертвой домашнего тирана и насильника", - говорится в сообщении.

К полицейским обратились посторонние люди. Сейчас правонарушителя задержали. Против него открыто уголовное производство по факту изнасилования. Также продолжается досудебное расследование и проводится ряд экспертиз. За содеянное мужчине будет грозить 15 лет за решеткой.

Фото Нацполиция

Фото Нацполиция

Новости по теме: В Бангладеш решили ввести смертную казнь за изнасилование

Ранее сообщалось, что на Львовщине отцу, который изнасиловал свою малолетнюю дочь, суд назначил 10 лет лишения свободы. Ребенку было всего 5 лет.