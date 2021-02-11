В Одессе мужчина годами насиловал свою жену и дочерей
Одна из девушек хотела покончить с собой
В Одессе мужчина насиловал свою жену и двух дочерей в течение длительного времени. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Как отмечается, он начал принуждать девушек к действиям сексуального характера, когда им было по 13 и 16 лет.
При этом добавляется, что сначала он уверял детей в том, что такое поведение является нормой. А когда те начали сопротивляться, применял к ним физическую силу и запугивал.
"Со слов девушек, они не решались рассказать о преступных действиях отца матери, потому что очень его боялись (одна из них находилась в таком страхе, что даже задумывалась о самоубийстве). Кроме того, женщина и сама была жертвой домашнего тирана и насильника", - говорится в сообщении.
К полицейским обратились посторонние люди. Сейчас правонарушителя задержали. Против него открыто уголовное производство по факту изнасилования. Также продолжается досудебное расследование и проводится ряд экспертиз. За содеянное мужчине будет грозить 15 лет за решеткой.
Ранее сообщалось, что на Львовщине отцу, который изнасиловал свою малолетнюю дочь, суд назначил 10 лет лишения свободы. Ребенку было всего 5 лет.