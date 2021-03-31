В Одессе мужчина годами насиловал школьницу, угрожая распространением ее интимных фото

Фото из открытых источников

Злоумышленника задержали и избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей

В Одессе мужчина почти два года насиловал несовершеннолетнюю девочку, угрожая распространить ее интимные фото всем знакомым. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, в 2019 году 49-летний житель Одессы, зарегистрировавшись в одной из социальных сетей под видом юноши, завязал дружбу с девушкой, которой на то время было всего 13 лет, и добился, чтобы она отправила фотографии интимного характера. Имея компромат на девушку, мужчина начал ей звонить, представляясь сотрудником органа, который якобы контролирует распространение в интернете порнографического контента, и угрожать тем, что разошлет ее фото родителям, родственникам и одноклассникам, если она не встретится с ним.

Боясь осуждения, девочка позволила мужу прийти к себе домой, когда мать была на работе, чем тот воспользовался, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности против воли малолетней. Запугивания и насилия ребенка продолжались почти два года, пока она не решилась рассказать обо всем своей матери, которая сразу же обратилась в полицию.

Во время обыска по месту жительства насильника были изъяты мобильный телефон и ноутбук, в которых зафиксирована переписка с шантажом и запугиванием и других девушек, а также фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием фигуранта и несовершеннолетних. Нескольких из них правоохранители уже установили и проводят с ними следственные действия. По словам девушек, правонарушитель с ними познакомился так же в интернете.

По этому факту происшествия злоумышленнику о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Напомним, ранее было задержано и сообщено о подозрении мужчине, который насиловал 9-летнюю девочку и распространял детское порно в сети DarkNet.