В ночь на воскресенье на границе с РФ неизвестные напали на пограничников

Фото из открытых источников

Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием

На украинско-российском участке государственной границы ночью, 18 июля, трое неизвестных напали на пограничный наряд, на место происшествия выбыл глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко. Об этом сообщает МВД

"Этой ночью на украинско-российском участке государственной границы, в Сумской области, произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных лиц нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием.

Охрана государственной границы осуществляется усиленно. На место происшествия выбыл глава Госпогранслужбы", - отметили там.

Также в министерстве добавили, что совместными действиями с Национальной полицией оружие было возвращено. В то же время осуществляется розыск лиц, причастных к данному преступлению.

Проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по статьям 262 и 345 УК Украины (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Отдельные санкции данных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Новости по теме: В Одессе пропал офицер Госпогранслужбы

Ранее сообщалось, что в Одессе в служебном кабинете застрелился из табельного оружия офицер-пограничник.