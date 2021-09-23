В Николаевской области КРАЗ столкнулся с поездом, водитель грузовика погиб

Локомотивом управлял 32-летний машинист

В Николаевской области на железнодорожном переезде локомотив столкнулся с автомобилем КРАЗ, в результате чего водитель грузовика погиб. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Сегодня около 13:50 на 24 км перегона “Никель - Побужский - Болеславчик” на нерегулируемом железнодорожном переезде локомотив в составе поезда сообщением “пгт Побужское - пгт Підгородня” под управлением 32-летнего машиниста, несмотря на применение экстренного торможения, совершил столкновение с грузовым самосвалом марки КРАЗ.

Как отмечается, в результате столкновения 55-летний водитель грузовика от полученных травм погиб.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и его причины. Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего”. Продолжается расследование.

Напомним, ранее в Киевской области произошло ДТП с участием поезда и грузовика. Обошлось без пострадавших.