В Николаевской обл. зять после семейной ссоры поджег 84-летнюю тещу

Пресс-служба Нацполиции Николаевской области

Мужчину задержали правоохранители

В Николаевской области, 2 октября, мужчина после семейной ссоры поджег свою 84-летнюю тещу. Об этом сообщила прессслужба Нацполіції.

Отмечается, что в отделение полиции №2 Баштанского районного отдела поступило сообщение от 35-летней женщины о том, что ее 64-летний сосед с признаками опьянения после семейной ссоры облил бензином свою 84-летнюю тещу и поджег. В результате пожар перекинулся на жилой дом.

На место происшествия прибыли полицейские. Они задержали мужчину. Тем временем спасатели потушили пожар в доме. После этого при осмотре дома они обнаружили тело старушки.

Полицейские доставили злоумышленника в отделение полиции, где следователи по согласованию с окружной прокуратурой задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

По указанному факту правоохранители начали уголовное производство по п. 4 ч. 2 ст. 115 УК "Умышленное убийство" и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

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