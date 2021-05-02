В Николаевской обл. нашли мертвым подозреваемого в покушении на военного

Фото: Нацполиция

При нем была предсметрная записка

В Очакове нашли мертвым военного, который подозревался в покушении на убийство другого военного, которое имело место 23 апреля. Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.

Как отмечается, накануне в полицию поступило сообщение о том, что в г. Очаков по ул. Кинбурская в канаве вблизи свалки обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями. На умершем была одежда защитного цвета, похожая на форменную.

Эксперт, осмотрев тело, обнаружил повреждения в виде порезов на руках и шее. Предварительная причина смерти - самоубийство, окончательную установит судебно-медицинская экспертиза.

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Личность мужчины установлена, им оказался 26-летний местный военнослужащий, который подозревался в покушении на убийство другого военного, которое имело место 23 апреля во дворе дома по улице Бугская в Очакове.

С места происшествия полицейские изъяли нож, а также пистолет, которые направили на исследование. Судя по опубликованным полицией фото, на месте происшествия также нашли записку "Каждому по заслугам его".

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство", как того требует процедура в подобных случаях. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура.