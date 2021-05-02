В Николаевской обл. нашли мертвым подозреваемого в покушении на военного
При нем была предсметрная записка
В Очакове нашли мертвым военного, который подозревался в покушении на убийство другого военного, которое имело место 23 апреля. Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.
Как отмечается, накануне в полицию поступило сообщение о том, что в г. Очаков по ул. Кинбурская в канаве вблизи свалки обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями. На умершем была одежда защитного цвета, похожая на форменную.
Эксперт, осмотрев тело, обнаружил повреждения в виде порезов на руках и шее. Предварительная причина смерти - самоубийство, окончательную установит судебно-медицинская экспертиза.
Личность мужчины установлена, им оказался 26-летний местный военнослужащий, который подозревался в покушении на убийство другого военного, которое имело место 23 апреля во дворе дома по улице Бугская в Очакове.