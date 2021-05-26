В Николаеве задержали подозреваемого в убийстве известного историка

Задержание подозреваемого в убийстве историка Владимира Щукина Национальная полиция Украины

Злоумышленником оказался 29-летний николаевец, который познакомился с историком в одной из соцсетей накануне убийства

В Николаеве задержали местного жителя, причастного к убийству известного краеведа, кандидата исторических наук Владимира Щукина. Об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Николаевской области.

Согласно сообщению, во время следственных действий был установлен и разыскан злоумышленник – им оказался 29-летний житель города.

Правоохранители выяснили, что он познакомился с историком в одной из социальных сетей накануне убийства и, встретившись в его квартире, нанес 67-летнему николаевцу многочисленные ножевые ранения в ходе конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства и будут ходатайствовать о содержании под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

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Напомним, 14 мая в Николаеве нашли мертвым с признаками насильственной смерти известного ученого, кандидата исторических наук, краеведа Владимира Щукина. Он был преподавателем в Национальном университете имени Сухомлинского, заведовал кафедрой в Николаевском институте права Одесской национальной юридической академии, был автором целого ряда книг и научных трудов.