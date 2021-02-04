В Николаеве владельца сети строительных фирм поймали на присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах

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Фирмы бизнесмена получили из бюджета более 500 млн гривен

В Николаеве следователи Службы безопасности сообщили о подозрении владельцу крупной сети строительных фирм, который является фигурантом ряда производств и подозревается в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, правоохранители задержали бухгалтера предприятий, которая, по указанию владельца, предлагала 10 тыс. долларов взятки должностному лицу Государственной фискальной службы.

За эти деньги планировалось "устранить" с должностным лицом вопрос об исключении фирмы из перечня налогоплательщиков, отвечающих критериям рисковости.

Как отмечается, коммерческие предприятия, конечным бенефициаром которых является бизнесмен, "специализирующийся" на бюджетных средствах, направляемых для реконструкции и строительства объектов критической инфраструктуры. Всего структуры бизнесмена получили более 500 млн грн бюджетных средств.

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Известно, что предприятия выполняли работы с многочисленными нарушениями требований, использовали материалы ненадлежащего качества, нарушали технологии производства и строительства, привлекали для поставки продукции и выполнения работ фирмы с признаками фиктивности.

Именно поэтому компании фигуранта имели постоянные проблемы с правоохранительными органами. Один из таких вопросов и пыталась "решить" в Николаеве бухгалтер бизнесмена.

Сейчас продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

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Напомним, ранее стало известно, что во Львовской области будут судить начальника отдела Управления труда и социальной защиты одного из городских советов, которая, злоупотребляя служебным положением, завладела 412 тыс. грн бюджетных средств.