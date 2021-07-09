В Николаеве произошла массовая драка с перестрелкой: Шестерых человек задержали
Открыто уголовное производство по статьям "Незаконное хранение оружия" и "Хулиганство"
В ночь на 8 июля в Николаеве произошла драка с перестрелкой. В результате инцидента в отделение доставили шесть человек. Об этом сообщает полиция Николаевской области.
Согласно сообщению, ночью в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов на проспекте Мира в Николаеве происходит драка и слышны выстрелы.
С места происшествия правоохранители доставили в отделение шесть человек в возрасте от 20 до 34 лет. Из одного из автомобилей, в котором находились мужчины, полицейские изъяли два предмета.
Правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта. Следователи открыли уголовные производства по ст. 263 "Незаконное хранение оружия" и ст. 296 "Хулиганство" УК Украины.
Напомним, вчера, 8 июля, в Киеве на Голосеевском проспекте произошла стрельба, в результате которой были ранены два человека. В городе была введена спецоперация "Гром", к задержанию стрелка привлечены спецназовцы. Пострадавшие госпитализированы.
Как отмечается, после стрельбы мужчина закрылся в квартире жилого дома на проспекте Голосеевском, а затем совершил там поджог.
Со временем полицейские задержали вооруженного злоумышленника, который ранил патрульного и гражданского.