В Николаеве произошла массовая драка с перестрелкой: Шестерых человек задержали

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Открыто уголовное производство по статьям "Незаконное хранение оружия" и "Хулиганство"

В ночь на 8 июля в Николаеве произошла драка с перестрелкой. В результате инцидента в отделение доставили шесть человек. Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Согласно сообщению, ночью в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов на проспекте Мира в Николаеве происходит драка и слышны выстрелы.

С места происшествия правоохранители доставили в отделение шесть человек в возрасте от 20 до 34 лет. Из одного из автомобилей, в котором находились мужчины, полицейские изъяли два предмета.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта. Следователи открыли уголовные производства по ст. 263 "Незаконное хранение оружия" и ст. 296 "Хулиганство" УК Украины.

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Напомним, вчера, 8 июля, в Киеве на Голосеевском проспекте произошла стрельба, в результате которой были ранены два человека. В городе была введена спецоперация "Гром", к задержанию стрелка привлечены спецназовцы. Пострадавшие госпитализированы.

Как отмечается, после стрельбы мужчина закрылся в квартире жилого дома на проспекте Голосеевском, а затем совершил там поджог.

Со временем полицейские задержали вооруженного злоумышленника, который ранил патрульного и гражданского.