В Николаеве нашли убитым известного историка

МВД

Сейчас устанавливается обстоятельства смерти мужчины

В Николаеве нашли мертвым с признаками насильственной смерти известного ученого, кандидата исторических наук, краеведа Владимира Щукина. Об этом в Facebook на странице "Николаевские педагоги" сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

"Не хочется верить в то, что неизвестными злоумышленниками прервано жизненный путь талантливого педагога, блестящего историка, одаренного исследователя Владимира Щукина", - написал Кремень.

Изданию Укринформ Кремень сообщил, что Щукин был преподавателем в Национальном университете имени Сухомлинского, заведовал кафедрой в Николаевском институте права Одесской национальной юридической академии, был автором целого ряда книг и научных трудов.

По информации прессслужбы Национальной полиции в Николаевской области, 14 мая около 07:00 на 102 позвонил житель дома по пр. Центральном и сообщил, что дверь квартиры его соседа открыта, а сам он лежит на полу.

На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции № 1, руководство ГУНП и Николаевского районного управления полиции. Эксперт, осмотрев тело 67-летнего мужчины, обнаружил телесные повреждения головы и ножевые ранения.

Сейчас по указанному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство" и проводят расследование.

Оперативные сотрудники принимают меры для установления обстоятельств смерти потерпевшего и задержания причастных к преступлению.

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Ранее сообщалось, что в Запорожье ищут профессора кафедры менеджмента организаций и управления проектам, начальника Центра образовательных услуг для иностранных граждан Запорожского национального университета Луая Файсала Муца.

Впоследствии его тело нашли с признаками насильственной смерти.