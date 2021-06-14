В Николаеве мужчина совершил 18 ДТП и пытался убежать от патрульных

Нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения

В Николаеве задержали водителя, который совершил 18 дорожно-транспортных происшествий на территории города и пытался убежать от правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаевской области.

Согласно сообщению, информация о неадекватных действиях водителя автомобиля Ford начала поступать в милицию около 13:00. Мужчина на большой скорости ездил по улицам города и создавал столкновения с другими авто.

На поиски нарушителя были направлены все патрульные экипажи города. Автомобиль нарушителя на проспекте Богоявленском. Транспортное средство на большой скорости двигалось в сторону Корабельного района города. Водитель на требования об остановке не реагировал, поэтому инспекторы начали преследование.

Как отмечается, остановить правонарушителя удалось лишь путем блокирования в селе Галициново, что в Витовском районе города. После остановки водитель выскочил из авто и начал убегать, но впоследствии его задержали.

Нарушителем оказался 36-летний житель соседней области, который не смог объяснить патрульным свои действия. В то же время у него присутствовали явные признаки наркотического опьянения, но проходить освидетельствование в установленном законом порядке мужчина категорически отказался.

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Правоохранители составили на водителя ряд административных материалов, а именно: 18 протоколов по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), 18 протоколов по ст. 122-4 (оставление места ДТП), протокол по ч. 1 ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения), протокол по ст. 122-2 (невыполнение требования об остановке) и постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявившим для проверки удостоверение водителя соответствующей категории) КУоАП. Дальнейшую судьбу мужчины будет решать суд.

Напомним, недавно в Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали семеро человек, в том числе трое детей.