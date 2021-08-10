В Николаеве чиновников горсовета разоблачили на хищении почти 27 млн гривен

Одного из фигурантов задержали на границе с Венгрией

В Николаеве разоблачили коррупционную схему, организованную должностными лицами горсовета, в результате чего громаде города был нанесен ущерб более чем в 26,8 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Согласно сообщению, злоумышленники завладели бюджетными средствами во время выполнения работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве. К сделке считают причастными:

заместителя Николаевского городского головы;

первого заместителя директора одного из департаментов Николаевского городского совета;

директоров шести частных компаний, один из которых является действующим депутатом Одесского горсовета. тендер на был объявлен департаментом горсовета еще в 2019 году.

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Следствие установило, что заместитель председателя и первый замглавы одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с шестью лицами — директорами частных компаний, обеспечили победу в тендере одного заранее определенного ООО, которое и выполнило работы.

По результатам экспертизы было установлено, что работы провели по завышенным ценам, в результате чего местной громаде было нанесено более 26,8 млн грн убытков.

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Как отмечается, должностных лиц Николаевского горсовета и двух руководителей частных компаний задержали, решается вопрос о сообщении им о подозрении. Другим фигурантам уже сообщили о подозрении в совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.



Кроме этого, следствие полагает, что заместитель главы Николаевского пытался сбежать из Украины, ведь его задержали в международном пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" на украинско-венгерской границе. Мэра Николаева также повесткой вызвали в НАБУ для проведения следственных (розыскных) действий.

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Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну о подозрении в получении 1,05 млн грн взятки.