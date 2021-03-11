В Нацполиции назвали предварительную причину смерти 7-летней девочки в Херсонской области

На теле ребенка обнаружили следы насильственной смерти

В Херсонской области правоохранители разыскивают лицо, причастное к убийству 7-летней Марии Борисовой. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Национальной полиции региона.

"В ходе визуального осмотра полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. В настоящее время проводятся следственно-розыскные мероприятия для установления подозреваемого в умышленном убийстве малолетнего ребенка", – говорится в сообщении.

Как отмечается, при визуальном осмотре на теле ребенка обнаружены видимые телесные повреждения. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение.

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Сейчас уголовное производство, открытое ранее по факту исчезновения девочки, переквалифицировано на п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса.

Сейчас принимаются все необходимые следственные и розыскные меры для установления подозреваемого и обстоятельств смерти девочки.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсонской области нашли мертвой 7-летнюю девочку, которая исчезла несколько дней назад.