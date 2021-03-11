В Нацполиции назвали предварительную причину смерти 7-летней девочки в Херсонской области
На теле ребенка обнаружили следы насильственной смерти
В Херсонской области правоохранители разыскивают лицо, причастное к убийству 7-летней Марии Борисовой. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Национальной полиции региона.
"В ходе визуального осмотра полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. В настоящее время проводятся следственно-розыскные мероприятия для установления подозреваемого в умышленном убийстве малолетнего ребенка", – говорится в сообщении.
Как отмечается, при визуальном осмотре на теле ребенка обнаружены видимые телесные повреждения. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение.
Сейчас уголовное производство, открытое ранее по факту исчезновения девочки, переквалифицировано на п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса.
Сейчас принимаются все необходимые следственные и розыскные меры для установления подозреваемого и обстоятельств смерти девочки.
Напомним, ранее стало известно, что в Херсонской области нашли мертвой 7-летнюю девочку, которая исчезла несколько дней назад.