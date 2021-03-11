live
Новости » События Читати новину українською

В Нацполиции назвали предварительную причину смерти 7-летней девочки в Херсонской области

На теле ребенка обнаружили следы насильственной смерти

В Херсонской области правоохранители разыскивают лицо, причастное к убийству 7-летней Марии Борисовой. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Национальной полиции региона. 

"В ходе визуального осмотра полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. В настоящее время проводятся следственно-розыскные мероприятия для установления подозреваемого в умышленном убийстве малолетнего ребенка", – говорится в сообщении.

Как отмечается, при визуальном осмотре на теле ребенка обнаружены видимые телесные повреждения. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение.

Новости по теме: На Запорожье в доме без света и отопления погиб 5-месячный ребенок

Сейчас уголовное производство, открытое ранее по факту исчезновения девочки, переквалифицировано на п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса.

Сейчас принимаются все необходимые следственные и розыскные меры для установления подозреваемого и обстоятельств смерти девочки. 

Новости по теме: Под Ровно из-за кота погиб 4-месячный младенец

Напомним, ранее стало известно, что в Херсонской области нашли мертвой 7-летнюю девочку, которая исчезла несколько дней назад.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Подозреваемую в убийстве полицейской в Киеве взяли под стражу, - прокуратура Множество ножевых ранений: В Киеве убили молодую женщину-полицейскую Семь лет лишения свободы и конфискация имущества: За что посадили Стерненко? В Харькове среди улицы застрелили мужчину: Введена операция "Сирена"

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Вакцинация населения. Будет ли новый локдаун? | Брифинг заместителя министра Иващенко | 10.03.21
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21