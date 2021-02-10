В НАБУ подтвердили проведение обысков в "Энергоатоме" и назвали причину следственных действий

"Энергоатом" Фото из открытых источников

Глава антикоррупционного бюро заявил о дискриминационных условиях при продаже электроэнергии

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в центральном офисе компании "Энергоатом" в связи с продажей электроэнергии. Об этом сообщил глава НАБУ Артем Сытник во время брифинга.

Отмечается, что обыски санкционировал Антикоррупционный суд. "Это (обыски, – ред.) соответствует действительности. Происходят обыски, санкционированные Антикоррупционным судом. Чтобы не разглашать тайну досудебного расследования, можно сказать то, что это дело действительно касается продажи электроэнергии ряду коммерческих структур", – сказал Сытник.

В то же время он рассказал, что расследование началось из-за того, что имеются "определенные дискриминационные условия при продаже электроэнергии". По словам Сытника, речь идет о формировании квот таким образом, чтобы их можно было выкупить отдельным потребителям электроэнергии.

При этом глава НАБУ добавил, что такие действия влияли на формирование цены на электроэнергию. "Соответственно можно говорить о потенциальных убытках государству вследствие того, что государство продает электроэнергию по заведомо заниженным ценам. По результатам обысков, расследования будут приниматься определенные решения", – высказался Сытник.

Напомним, сегодня, 10 февраля, нардеп Гео Лерос сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро пришло с обысками в офис компании "Энергоатом". Он рассказал, что обыски происходят из-за вероятной реализации электроэнергии по заниженной цене.