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В Мьянме на Пасху протестующие вышли на акцию с лозунгами на пасхальных яйцах

Пасхальные протесты в Мьянме Фото Associated Press

Активисты на них освещали призывы адресованы лидеру хунты генералу Мин Аун Хлайну

В Мьянме, где продолжаются протесты против военного переворота, на Пасху (4 апреля) люди вышли на акции с лозунгами на писанках. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, в Янгоне молодежь прошла по улицам с писанками с надписью "Весенняя революция" и изображением поздравления с трех поднятых вверх пальцев, что символизирует сопротивление перевороту 1 февраля. Также на пасхальных яйцах активисты написали фразы: "Мы должны победить" и "Убирайся, MAХ" (адресованные лидеру хунты генералу Мин Аун Хлайну).

При этом добавляется, что протесты не обошли и центр Мандалай, где демонстранты собрались на мотоциклах, чтобы выразить протест против захвата власти. Несмотря на Пасху, силы безопасности открыли огонь по толпе протестующих в городе Пьинмана — погиб по меньшей мере один человек.

 

 

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Напомним, 1 февраля военные захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреатку Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства. 

Позже президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против лидеров военного переворота в Мьянме

Также Великобритания и Канада решили ввести санкции против ряда бирманских военных, устроивших переворот в Мьянме.

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