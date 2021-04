В Мьянме на Пасху протестующие вышли на акцию с лозунгами на пасхальных яйцах

Активисты на них освещали призывы адресованы лидеру хунты генералу Мин Аун Хлайну

В Мьянме, где продолжаются протесты против военного переворота, на Пасху (4 апреля) люди вышли на акции с лозунгами на писанках. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, в Янгоне молодежь прошла по улицам с писанками с надписью "Весенняя революция" и изображением поздравления с трех поднятых вверх пальцев, что символизирует сопротивление перевороту 1 февраля. Также на пасхальных яйцах активисты написали фразы: "Мы должны победить" и "Убирайся, MAХ" (адресованные лидеру хунты генералу Мин Аун Хлайну).

При этом добавляется, что протесты не обошли и центр Мандалай, где демонстранты собрались на мотоциклах, чтобы выразить протест против захвата власти. Несмотря на Пасху, силы безопасности открыли огонь по толпе протестующих в городе Пьинмана — погиб по меньшей мере один человек.

Dear #Myanmar friends, this image and words are from my family in Canada. Friends are protesting with you, all over the world.



"Decorated egg candles - Easter hope for Myanmar and other countries suffering oppression."#EasterEggStrike #Easter pic.twitter.com/G2IJvaBzdL